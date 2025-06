Os vereadores de Goiânia que devem disputar e podem ganhar mandato de deputado em 2026

Rápidas conversou com lideranças políticas, partidárias, do marketing político e da imprensa para chegar aos principais nomes

Samuel Leão - 12 de junho de 2025

Prédio do Legislativo Goianiense (Foto: Câmara Municipal de Goiânia)

A corrida por cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e na Câmara Federal já começou e por isso, em Goiânia, diversos nomes que ocupam o plenário municipal começam a fazer esforços e mobilizar bases para viabilizar candidaturas.

Nesse contexto, a Rápidas conversou com lideranças políticas, partidárias, do marketing político e da imprensa para chegar aos principais nomes que estão nessa busca, buscando definir quais são as cadeiras pretendidas e também projetando a possibilidade de vitória de cada uma.

Aava Santiago

Conhecida pela boa relação com o presidente Lula, a vereadora foi procurada pela coluna e descartou qualquer possibilidade de se juntar ao PT. Aava foi a quarta melhor votada entre os vereadores de Goiânia

Fazendo frente no PSDB, a vereadora já cravou que vai tentar uma cadeira na Câmara Federal. Possibilidade de vitória: ALTA.

Lucas Kitão

Em seu terceiro mandato pela Câmara Municipal de Goiânia, Kitão já anunciou que vai se candidatar para deputado estadual. Ficou em décimo primeiro entre os vereadores eleitos de Goiânia

Integrando as fileiras do União Brasil (UB), Lucas chega forte e deve contar com o apoio de lideranças do partido. Possibilidade de vitória: ALTA.

Edward Madureira

O ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) está decido pela Câmara Federal. Com uma base sólida na educação, foi o segundo melhor votado para vereador em Goiânia.

Considerado um dos principais nomes do PT, chega embalado e conta com a base concisa da legenda. Possibilidade de vitória: ALTA.

Fabrício Rosa

Mobilizando alas mais radicais do PT, ao dialogar com causas como a legalização da maconha e a defesa da população LGBTQIAP+, Fabrício vai tentar uma cadeira na Alego.

Apesar do estilo progressista, ele tem como equilíbrio o título de policial federal. Ocupou a última cadeira do partido para vereador, sendo o terceiro melhor votado. Possibilidade de vitória: ALTA.

Tião Peixoto

Filho do atual presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), Tião ostenta um estilo exótico, levando pelúcias e óculos espelhados, os chamados julietes, para sessões. Ficou no final do ranking dos eleitos para vereador.

Com o apoio do filho, e das fortes fileiras do União Brasil, vai buscar uma cadeira na Alego, enquanto Bruno tenta saltar para a Câmara Federal. Possibilidade de vitória: ALTA.

Kátia Maria

Outro nome tradicional do PT, Kátia Maria pretende se candidatar ao cargo de deputada estadual.

Foi a segunda melhor votada do partido nas eleições para vereador, no entanto, ficou apenas cerca de 30 votos na frente do terceiro colocado, Fabrício Rosa. Possibilidade de vitória: MODERADA.

Coronel Urzêda

Um dos nomes do PL em Goiânia, o Coronel Urzêda integra a lista daqueles que pretendem tentar uma cadeira na Alego ou para a Câmara Federal.

Apesar de chegar embalado, o partido deve ter outros candidatos digladiando pelos espaços e, mesmo com vários nomes fortes, a disputa promete ser acirrada. Foi o penúltimo do PL a conseguir a cadeira de vereador. Possibilidade de vitória: MODERADA.

Major Vitor Hugo

Apesar de já ter cravado que pretende se candidatar para o Senado, disputas internas no PL projetam a possibilidade de Gustavo Gayer buscar esse cargo.

Assim, Vitor Hugo pode acabar concorrendo à Câmara Federal e, como foi o mais votado para vereador em Goiânia, chega forte para a disputa. Possibilidade de vitória: ALTA.

Igor Franco

Eleito pelo MDB, surge como um dos nomes do PRTB em Goiânia. Igor pretende tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados, buscando o mandato de deputado federal.

Foi o nono melhor votado entre os vereadores e se coloca como líder do governo Sandro Mabel (UB), de quem deverá contar com uma ajudinha para aumentar suas bases. Possibilidade de vitória: MODERADA.