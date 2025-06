Esposa é levada para delegacia após motorista ser encontrado morto em viaduto de Goiânia

Momentos antes, homem havia invadido casa da suposta autora com próprio carro e a agredido

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2025

Homem foi encontrado sem vida em viaduto de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi encaminhada até a Central de Flagrantes de Goiânia, sob a suspeita de ter esfaqueado o marido, que foi encontrado morto no viaduto da Avenida Castelo Branco, próximo ao Terminal Padre Pelágio.

Em depoimento à Polícia Militar (PM), ela afirmou que o homem teria invadido a casa dela, momentos antes, para tentar agredir ela e o filho.

A mesma ainda teria recebido tapas e socos e acionou a PM. No entanto, ele fugiu do local.

Assim que os militares foram embora, ele retornou até a propriedade e invadiu o portão com o veículo, um Celta, e deu início a um embate físico. No meio da confusão, a mulher o esfaqueou, o que fez fugir com o automóvel.

Apesar de ter sido atingido, ele conseguiu dirigir até a altura do viaduto, onde colidiu o veículo e não resistiu aos ferimentos.

Diante do ocorrido, tanto a mulher – que foi encontrada com sangramento no nariz – quanto a arma utilizada foram conduzidas para a Central Geral de Flagrantes e deixados à disposição da autoridade policial para realização dos procedimentos de praxe.

