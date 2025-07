Lutou pela vida, mas se foi: criança morre após acidente na BR-153 que matou mãe e irmãos

Menina de 12 anos havia sido internada em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 17 de julho de 2025

Marya Luiza Jesus Lemos, de 12 anos, teve a morte confirmada na noite de quarta-feira (16)

Marya Luiza Jesus Lemos, de 12 anos, teve a morte confirmada na noite de quarta-feira (16) após passar três dias internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

A menina era a única sobrevivente de uma tragédia que comoveu moradores de Goiás e Minas Gerais. O acidente aconteceu no último domingo (13), na BR-153, em Centralina, no Triângulo Mineiro. A colisão envolveu dois carros e uma carreta.

Dentro de um dos veículos estavam Marya Luiza, a mãe Stefany Jesus Oliveira, de 26 anos, e os irmãos Daniel Akyres Jesus Mendonça, de 7 anos, e Esther Melinda Jesus Mendonça, de apenas 3. Todos morreram ainda no local ou logo após o socorro.

Marya foi a única retirada com vida, mas sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Foi submetida a cirurgias e transferida para o Hugol, onde permaneceu até a confirmação da morte encefálica.

O sepultamento será realizado nesta quinta-feira (17), às 18h, no Cemitério São Sebastião, em Rio Verde, mesmo local onde a mãe e os irmãos foram enterrados na última segunda-feira.

Aluna dedicada e cheia de sonhos, Marya fazia parte do grupo de dança do Instituto Nelson Merola, onde era considerada uma presença luminosa.

“Marya era dessas meninas que dançam com a alma. Em muitos dias, quando a mãe — sobrecarregada com os cuidados dos irmãos pequenos — não podia trazê-la, ela pulava o muro de casa e vinha sozinha, determinada, porque aqui era onde o sonho pulsava mais forte”, escreveu o Instituto nas redes sociais.

Acidente será investigado

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h30, no km 19 da rodovia. Um carro que seguia no sentido Minas Gerais–Goiás colidiu com uma carreta que vinha na direção contrária. Em seguida, o veículo ainda atingiu o carro ocupado pela família.

A PRF informou que vai elaborar o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que será encaminhado à Polícia Civil (PC) para investigação das causas da tragédia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!