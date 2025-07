Entenda por que Lucas Lucco foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás

Apesar da investigação, assessoria do cantor defende que ele e o pai foram as vítimas da situação

Natália Sezil - 16 de julho de 2025

Cantor Lucas Lucco. (Foto: Reprodução/Instagram)

A permuta de carros de luxo rendeu ao cantor Lucas Lucco um indiciamento pela Polícia Civil (PC) de Goiás, nesta quarta-feira (16).

O sertanejo, o pai dele e um falso advogado estão sendo acusados de uma possível fraude, que teria sido cometida contra um empresário automobilístico envolvido na negociação.

Na transação, Lucas daria dois veículos modelo Porsche Panamera em troca de um esportivo modelo Porsche GT4.

A troca, em si, até chegou a acontecer, mas um detalhe fez com que o caso possa se tratar de um crime de estelionato. A situação vem sendo investigada desde março.

O delegado Manoel Borges, da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia, explicou à TV Anhanguera que os suspeitos “omitiram que as duas Porsches Panameras estavam inadimplentes junto ao agente financeiro”.

Segundo o empresário que deu a Porsche GT4, ele só descobriu depois da troca que os carros do artista ainda tinham parcelas pendentes.

Por isso, os envolvidos foram indiciados não só por estelionato, mas também por associação criminosa, falsidade documental e ideológica.

Cantor diz ter sido vítima

A assessoria de Lucas, por outro lado, defende que ele e o pai foram vítimas de um golpe. Em nota, alega-se que o cantor contribuiu com as investigações, e que foi surpreendido com as notícias.

O comunicado afirma que, na verdade, os dois foram vítimas do falso advogado, que “engendrou um plano criminoso fraudulento, incluindo falsificação de assinatura digital do cantor, falsificação de documentos perante a Justiça do Estado de Goiás e outros artifícios”.

A nota ainda aponta para um prejuízo financeiro que teria sido sofrido pelo famoso e o pai, “visto que, no momento, não estão na posse/propriedade de veículo algum”.

