Clínica Orphia revoluciona a estética avançada com protocolos exclusivos e atendimento humanizado em Anápolis

Em pouco mais de dois anos de atuação, espaço se tornou referência não só pelo atendimento de excelência, mas também pela atuação nacional em mentorias e workshops

Gabriella Licia - 18 de julho de 2025

Dra. Carla Caixeta, especialista em harmonização glútea. (Foto: Divulgação)

Com pouco mais de dois anos de trajetória, a Clínica Orphia se consolidou como referência em estética avançada na cidade de Anápolis, unindo tecnologia e um olhar sensível para a individualidade de cada paciente. Tudo o que você precisa, em um só lugar pensado para você!

Sob a liderança da Dra. Carla Caixeta — especialista em harmonização glútea e destaque no segmento —, a clínica se tornou símbolo de excelência tanto pelo cuidado no atendimento quanto pela contribuição à formação de profissionais em todo o país. A Dra. Carla ministra mentorias e workshops em importantes centros como São Paulo, levando as técnicas mais seguras e atualizadas da estética contemporânea.

Localizada no coração do bairro Jundiaí, na Rua Visconde de Taunay, 750, a Clínica Orphia oferece um ambiente acolhedor e completo, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Entre os serviços de destaque estão os protocolos exclusivos de naturalização facial e rejuvenescimento, estética regenerativa e epigenética, além de tratamentos integrados em nutrologia, emagrecimento e medicina preventiva.

Reconhecida nacionalmente por sua expertise em harmonização glútea, a clínica também oferece depilação a laser, tratamentos avançados para gordura localizada, flacidez e celulite, e diversas outras tecnologias faciais e corporais — como, laser de Thulium, eletroporação, ultrassom micro e macro focado de última geração. Para completar a experiência, o espaço conta com um SPA urbano com massagens terapêuticas, modeladoras e relaxantes.

Na Clínica Orphia, a estética vai além da aparência — é sobre bem-estar, autoestima e cuidado com o que há de mais valioso: você!

