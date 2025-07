Seu filho pode ter alguma cardiopatia se tiver essas características

Segundo médica fundadora do Corações em Rede, que chegou a Anápolis no sábado (20), em Goiás mais de 9 mil crianças nascem por ano com cardiopatia congênita

Samuel Leão - 20 de julho de 2025

Participantes do Projeto Festa do Coração, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O projeto Festa do Coração, realizado pelo Instituto Corações em Rede, realizou no sábado (19) uma força-tarefa de atendimentos em Anápolis e cardiopediatra, Mirna de Sousa, falou com a coluna sobre como reconhecer características que podem indicar cardiopatia em crianças.

“No Estado de Goiás mais de 9 mil crianças nascem por ano com cardiopatia congênita. Cansaço ao mamar, dificuldade para ganhar peso, aquela criança que não brinca tanto, é mais quietinha, paradinha, pode ser um indicativo. Também a criança que tem extremidades roxinhas, boca ou os dedos e quando a mãe acha que o coração da criança é muito acelerado”, detalhou.

Realizada no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, a ação contou cardiologistas, ecografistas e cirurgiões cardiovasculares pediátricos para atendimento de crianças e mães grávidas.

Principal médica do Instituto Corações em Rede, Mirna é docente do Universidade Federal de Goiás (UFG) e atua nos hospitais Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Em Anápolis, as atividades se concentraram em atender “ a demanda reprimida que o município são sabe”, disse Mirna à Rápidas.

“E olha que a gente começou a divulgar com pouco tempo. Se fosse com mais antecedência teríamos mais gestantes e crianças”, aposta a cardiopediatra.

As ações do Instituto Corações em Rede são compartilhadas pelo perfil @amigosdocoracaogoias.