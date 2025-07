Projeto “Saúde Agora” atende mais de 1.700 pacientes em Anápolis e pode virar lei

Idealizado pelo médico e vereador José Fernandes (MDB), o “Saúde Agora” já realizou três edições nas dependências do antigo Hospital Jamel Cecílio

Samuel Leão - 21 de julho de 2025

Atendimentos foram no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Em apenas três semanas de atividades, o “Saúde Agora” – projeto que oferece exames, consultas especializadas e pequenos procedimentos para pacientes “perdidos na fila” do SUS – já beneficiou mais de 1.700 pessoas em Anápolis.

Idealizado pelo vereador e médico José Fernandes (MDB), a iniciativa reuniu profissionais de saúde no antigo Hospital Jamel Cecílio (Vila Jussara). No último sábado (19), os atendimentos incluíram 33 crianças, 73 pacientes ortopédicos, 10 casos de ginecologia, 199 regulamentações de fila, 38 vacinas contra influenza aplicadas, 55 testes rápidos e 5 cirurgias, além de outros procedimentos.

A ação contou com médicos da rede pública e privada de Anápolis, além de especialistas de outras cidades. As próximas datas serão divulgadas em breve.

Projeto pode virar lei e integrar políticas públicas

Com o sucesso das edições, discute-se a institucionalização do Saúde Agora, seja via lei ou parceria com o poder público. José Fernandes afirmou à Rápidas que pretende mediar a implementação com a Prefeitura, mas aguarda a consolidação do projeto com novas edições.

Parceria entre voluntários, iniciativa privada e governo

As edições foram viabilizadas por voluntários (médicos, enfermeiros e outros profissionais) e apoio de empresas como Unimed, TECMAIS, Santa Casa, Sicoob e Instituto Corações em Rede. A formalização do projeto pode transformar ações pontuais em políticas permanentes para a saúde pública local.

