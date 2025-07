Cuidado! Usar água sanitária incorretamente pode ser perigoso e você deve se atentar

Em vez de proteger, ela pode causar acidentes graves, inclusive fatais, quando não usada corretamente

Ruan Monyel - 24 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carlane com você)

A água sanitária é um dos produtos de limpeza mais utilizados nas casas brasileiras, tanto para limpeza das roupas, quanto da casa.

Sua ação poderosa contra bactérias, vírus e fungos a torna uma aliada na higienização de superfícies, roupas e ambientes.

No entanto, o que muita gente não sabe é que o uso incorreto desse produto pode trazer sérios riscos à saúde.

Em vez de proteger, ele pode causar acidentes graves, inclusive fatais, se não for manuseado com os devidos cuidados. Por isso, é fundamental entender como usá-lo de forma segura.

Cuidado! Usar água sanitária incorretamente pode ser perigoso e você deve se atentar

Um dos erros mais comuns é misturar a água sanitária com outros produtos de limpeza, isso inclui vinagre, álcool, desinfetante e até mesmo o detergente.

Essas combinações podem gerar reações químicas perigosas, como a liberação do gás cloro, podendo causar irritação nos olhos, nariz, garganta, além de provocar tosse, falta de ar e, em casos extremos, edema pulmonar.

Essa situação se agrava quando a mistura é feita em ambientes fechados ou com pouca ventilação, o que aumenta a concentração dos vapores tóxicos no ar.

Outro risco frequentemente ignorado é o uso da água sanitária com água quente, pois o calor acelera a liberação de gases do produto, mesmo quando ele não está misturado com outras substâncias.

Isso significa que ferver panos com água sanitária ou usá-la em baldes com água quente pode transformar a limpeza em um perigo.

Além disso, o contato direto da água sanitária com a pele e os olhos pode causar queimaduras, vermelhidão e irritações.

Para utilizar a água sanitária de forma segura, o ideal é diluí-la conforme as instruções do rótulo, utilizá-la sempre com luvas e em locais bem ventilados.

Em caso de dúvida quanto à mistura com outros produtos, a recomendação é sempre evitar.

Também vale a pena lembrar que existem produtos alternativos para certas funções, como vinagre ou bicarbonato, que podem substituir a água sanitária.

Portanto, embora eficaz, a água sanitária exige atenção, e usá-la corretamente é essencial para garantir a limpeza da casa sem comprometer a saúde da família.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!