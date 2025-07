Identificado funcionário da Caoa que morreu após fugir de blitz em Anápolis

Jovem teria desobedecido ordem de parada, dando início a uma fuga em alta velocidade

Thiago Alonso - 26 de julho de 2025

Carlos Eduardo Ferreira Martins, de 27 anos, morreu. (Foto: Reprodução)

Carlos Eduardo Ferreira Martins, de 27 anos, foi identificado como o jovem que morreu após colidir com uma árvore ao tentar fugir de uma blitz, na madrugada deste sábado (26), em Anápolis.

O acidente ocorreu quando a vítima, que trabalhava na montadora Caoa, foi pega pela Operação Direção Consciente, coordenada pelo delegado Manoel Vanderic, da Delegacia Especializada em Investigação de Crime de Trânsito de Anápolis (DICT).

Ele dirigia um Volkswagen Gol quando, ao passar pela Avenida JK, recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, Carlos Eduardo acabou por colidir contra uma árvore na Rua Araguaia, localizada no Bairro Jardim Alvorada.

O impacto foi tão grande que o jovem morreu ainda no interior do veículo, tendo o óbito constatado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O delegado Manoel Vanderic, encarregado pela operação, supervisionou todas as etapas e ordenou o envio do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!