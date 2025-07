Ex-comandante da regional de Anápolis caiu por causa da onda de assassinatos

Queda do coronel Alyson também está sendo comemorado, sobretudo, entre os praças

Samuel Leão - 27 de julho de 2025

3º CRPM, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que a queda do coronel Alyson Ferreira Sobrinho Carneiro do comando da Regional de Anápolis, no 3º CRPM, assinada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), ocorreu pela onda de assassinatos que tomou conta da cidade, especialmente entre os moradores de rua. No sábado (26), o coronel Rogério Corrêa assumiu a posição.

A mudança foi comemorada internamente, sobretudo pelos praças, que tinham dificuldades de serem recebidos por Alyson durante o tempo que ele esteve no comando.

Agora, Rogério, que chefiava o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), chega com a missão de combater a onda de homicídios, que ocorre não só em Anápolis, mas em toda a região, abarcando cidades como Jaraguá, Campo Limpo, Goianésia, Terezópolis e outras, e também fazer frente ao tráfico nas ruas, principalmente entre os usuários de crack.

Alyson agora vai atuar na 4ª Seção do Estado-Maior Estratégico (PM/4), em Goiânia.