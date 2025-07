Caminhão avança sobre calçada após colisão e mata homem em Aparecida de Goiânia; vídeo mostra desespero

Motorista perdeu o controle da direção após ser atingido por um carro em alta velocidade

Natália Sezil - 29 de julho de 2025

Câmera registrou momento em que caminhão é atingido e homem foge correndo. (Foto: Reprodução)

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um caminhão desgovernado, nesta terça-feira (29). Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo avança contra a calçada e ele tenta fugir, mas sem sucesso.

As imagens foram registradas no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. A vítima conversava com outra pessoa no momento do acidente.

O vídeo mostra quando o caminhão se aproxima pela rua. Ao passar por um retorno, ele é acertado por um carro Fiat Uno, que vinha em alta velocidade.

O automóvel atinge a parte dianteira do veículo de grande porte, que é arrastado rumo à calçada. O Fiat Uno é levado junto.

O relógio marca apenas dois segundos depois quando os pedestres percebem a colisão se aproximando. Enquanto a mulher fica junto ao muro, a vítima sai correndo na direção oposta do caminhão.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e, no local, constatou que duas pessoas estariam presas às ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos.

A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência. Agora, o caso segue sob tutela das autoridades competentes, que ficam responsáveis pelas medidas legais.