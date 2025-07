Açougue é interditado em Aparecida de Goiânia com mais de 500 kg de carne imprópria para consumo

Ação teve presença da Agrodefesa, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e fiscais da Prefeitura

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

Uma megaoperação realizada pela Vigilância Sanitária e Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (30), interditou uma casa de carnes de Aparecida de Goiânia suspeita de vender produtos impróprios para consumo.

A ação, colocada em prática em conjunto com auditores fiscais da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, ainda apreendeu 570 kg.

Durante a ocorrência, realizada no Parque Ibirapuera, as equipes encontraram várias irregularidades, sejam elas nas instalações, como um banheiro próximo ao local utilizando para o corte e armazenamento, até no uso de aditivos e conservas impróprios para consumo.

Não o bastante, alguns produtos também eram armazenados de forma inadequada, sendo que as carnes tinham contato direto com o piso da câmara fria que, por sua vez, estava completamente sujo.

Com a presença da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) durante a autuação, os fiscais apreenderam os produtos, realizando o descarte de toda quantia considera imprópria.

Agora, o caso deve ser encaminhado para as autoridades competentes, que devem dar continuidade nos trâmites legais.

