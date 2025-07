Motociclista morre e outras quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na Chapada dos Veadeiros

Corpo de Bombeiros se dirigiu ao endereço, constatando as várias lesões das vítimas

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um gravíssimo acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, no km 185 da GO-118, trecho entre Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás.

A colisão ocorreu após o Honda HR-V Touring, que estava estacionado no acostamento, fazer uma conversão à esquerda para retornar a rodovia — no exato momento que o motociclista passava.

Com o impacto, o piloto foi arremessado, sofrendo vários ferimentos, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros para realizar o socorro.

No local, a corporação constatou que a vítima já estava sem sinais vitais, apresentando múltiplas escoriações pelo corpo, corte na região cervical, contusões na cabeça e sangramentos pelo corpo.

Além disso, o homem também teria fraturado o fêmur, sendo possível apenas constatar o óbito.

O acidente foi tão violento que nem mesmo os ocupantes do carro saíram ilesos, visto que os três passageiros e a motorista estavam com ferimentos, contusões e tonturas.

Uma das pessoas chegou a desmaiar com o impacto, sendo necessário encaminhá-la (juntamente com as demais vítimas) até um hospital de Alto Paraíso de Goiás.

No local, equipes da Polícia Militar (PM) também verificaram que ambos os veículos ficaram destruídos, sendo que a motocicleta ficou completamente danificada, chegando a perder toda a parte frontal, enquanto o carro sofreu danos na lateral onde houve a batida.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade no inquérito para apurar a dinâmica do acidente.

