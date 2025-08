Mudança na BR-060: motoristas de Goiás devem ficar atentos

Trechos na capital e Abadia de Goiás vão receber reforços na sinalização e mudanças no fluxo de veículos

Da Redação - 31 de julho de 2025

Rodovia federal administrada pela Rota Verde Goiás. (Foto: Reprodução)

A Concessionária Rota Verde Goiás inicia, neste fim de semana, intervenções importantes na sinalização da BR-060, em trechos urbanos que passam por Goiânia e Abadia de Goiás.

As mudanças fazem parte do Plano de 100 Dias da empresa, apresentado em abril, e visam melhorar a fluidez e a segurança no trânsito.

Os trabalhos começam neste sábado (02), em Abadia de Goiás, com a revitalização da sinalização de parada obrigatória e a instalação de redutores de velocidade nas vias marginais, especialmente nas imediações da Vila Goiany.

Além disso, haverá remanejamento de fluxo em dois pontos estratégicos para eliminar cruzamentos que causam lentidão nos horários de pico.

No domingo (03), as equipes seguem para Goiânia, onde será realizada a revitalização da sinalização horizontal e vertical no acesso à BR-060, no ponto conhecido como Trevo Tabocão.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção durante a execução dos serviços.

A intervenção foi planejada para aumentar a segurança viária no viaduto que liga as avenidas Carnaúba e São João da Escócia, que dão acesso aos bairros Jardim Aritana, Vila Rizzo e Village Santa Rita.

Segundo a Rota Verde Goiás, os ajustes são essenciais para organizar melhor o trânsito nas regiões afetadas, reduzindo riscos de acidentes e garantindo mais eficiência para quem utiliza esses trechos da rodovia federal diariamente.

