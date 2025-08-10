Pôr do sol e ipês em flor encantam na Avenida Brasil Sul

Entardecer tingiu o céu de tons quentes e destacou a beleza das árvores na região da CMTT

Pedro Ribeiro - 10 de agosto de 2025

Ipês deixam o pôr do Sol em Anápolis mais bonito, na Avenida Brasil. (Foto: Denilson Boaventura)

O fim de tarde deste domingo (10) trouxe um espetáculo natural para quem passou pela Avenida Brasil Sul, nas proximidades da sede da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), em Anápolis.

O cenário ganhou um charme especial com os ipês floridos, que nesta época do ano — pleno inverno, marcado pelo clima seco e temperaturas mais amenas — atingem o auge do seu florescimento.

As copas repletas de flores criaram um contraste perfeito com o céu tingido de laranja e dourado pelo pôr do sol, resultando em uma cena digna de cartão-postal.

Motoristas e pedestres diminuíram o ritmo para apreciar a paisagem, enquanto alguns aproveitaram para registrar o momento com fotos e vídeos.

No chão, pétalas caídas completavam o clima poético e reforçavam a beleza característica da estação.