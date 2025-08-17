Parque Mutirama recebe investimento de R$ 450 mil para reabertura

Investimento começou com R$ 208 mil e o restante será pago em 12 parcelas. O recurso vai bancar investimentos em paisagismo, trânsito e segurança

Samuel Leão - 17 de agosto de 2025

Brinquedo do Parque Mutirama.(Foto: Divulgação)

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) e a Prefeitura de Goiânia fecharam acordo para revitalizar o Parque Mutirama, situado na região Central da capital.

Segundo apuração do jornal O Popular, um termo de cooperação foi assinado prevendo a aplicação de R$ 450 mil, valor que está sendo repassado diretamente pela entidade à empresa responsável pela manutenção.

A Prefeitura informou que a iniciativa não gera contrapartida aos comerciantes locais e disse que busca ampliar parcerias privadas para devolver o parque em boas condições de uso.

O presidente da AER44, Sérgio Naves, explicou que o investimento começou com R$ 208 mil e o restante será pago em 12 parcelas. O recurso vai bancar paisagismo, melhorias no trânsito ao redor e reforço da segurança, e também acompanha a revitalização da região da 44.