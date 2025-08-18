Filha de arquiteta que morreu em Anápolis escreve texto de despedida emocionante para a mãe

Flávia Ogata faleceu após complicações em uma cirurgia para retirada de pedra nos rins

Davi Galvão - 18 de agosto de 2025

Flávia Ogata era empresária e arquiteta. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Eu ainda sinto a sua presença, eu ainda espero você me buscar com um sorriso, eu ainda escuto a sua risada. Mas então eu te imagino com Jesus, nos colos de Maria, rezando e intercedendo por nós”.

Foram essas as palavras utilizadas pela filha da arquiteta que morreu em Anápolis após complicações de uma cirurgia para a retirada de pedras nos rins. No texto, Isabella Ogata se despede, de forma emocionante, da mãe, Flávia Ogata.

“Obrigada por ter realizado todos os meus sonhos, por ter me guiado e por me ter dado tanto carinho. Mamãe, você sabe que te amo. Logo estaremos juntas para sempre”, finalizou na mensagem.

A família também divulgou que a missa de sétimo dia da morte da arquiteta será nesta terça-feira (19), na Paróquia São Francisco de Assis, comunidade em que Flávia trabalhava ativamente.

Em tempo

Além de arquiteta, Flávia era proprietária da Viveiro Sakura, loja de plantas no bairro Jundiaí.

Ela teve o óbito confirmado na última quarta-feira (13), após ter sido submetida a uma cirurgia eletiva na tarde de segunda-feira (11) para retirada de pedras nos rins.

O procedimento, conforme a família, era considerado simples e de baixa complexidade, realizado sem cortes. No entanto, o quadro clínico da paciente piorou de forma repentina.

De acordo com o relato da irmã, Flávia evoluiu rapidamente para um quadro de sepse — uma resposta inflamatória grave do corpo diante de uma infecção, que pode levar à falência múltipla dos órgãos.

Ela foi levada com urgência para a UTI do hospital onde estava internada, mas não resistiu.

