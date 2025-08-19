Heana atualiza estado de saúde de paraquedista que sofreu acidente em Anápolis
Karina Sampaio Silva, de 35 anos, está internada desde domingo (17) na unidade de saúde
Em nota enviada ao Portal 6 por volta das 10h15 desta terça-feira (19), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) atualizou o estado de saúde de Karina Sampaio Silva, paraquedista que se acidentou após uma intercorrência durante um salto em Anápolis, no último domingo (17).
A unidade de saúde apontou que a paciente, de 35 anos, segue internada e a situação é grave. Porém, a condição dela é considerada estável.
Além disso, Karina permanece entubada, respirando com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica) e recebe sedativos continuamente.
Por fim, a situação clínica da paraquedista é acompanhada por equipes de Neurocirurgia e Cirurgia Geral do Heana.
Em tempo
Karina está internada no Heana desde que sofreu um acidente grave, após pular de paraquedas e cair na Vila Formosa, em Anápolis.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou inconsciente e apresentava sangramento nasal no momento do resgate. Após receber os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para a unidade de saúde.
Ela foi encaminhada ao Heana por uma ambulância da empresa Skydive Cerrado, que agiu rapidamente para prestar socorro após perceber que havia uma intercorrência.
Desde então, a paraquedista segue internada no hospital com diversas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!