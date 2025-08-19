Heana atualiza estado de saúde de paraquedista que sofreu acidente em Anápolis

Karina Sampaio Silva, de 35 anos, está internada desde domingo (17) na unidade de saúde

Augusto Araújo - 19 de agosto de 2025

Vítima de acidente com paraquedas foi levada ao Heana. (Foto: Reprodução)

Em nota enviada ao Portal 6 por volta das 10h15 desta terça-feira (19), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) atualizou o estado de saúde de Karina Sampaio Silva, paraquedista que se acidentou após uma intercorrência durante um salto em Anápolis, no último domingo (17).

A unidade de saúde apontou que a paciente, de 35 anos, segue internada e a situação é grave. Porém, a condição dela é considerada estável.

Além disso, Karina permanece entubada, respirando com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica) e recebe sedativos continuamente.

Por fim, a situação clínica da paraquedista é acompanhada por equipes de Neurocirurgia e Cirurgia Geral do Heana.

Em tempo

Karina está internada no Heana desde que sofreu um acidente grave, após pular de paraquedas e cair na Vila Formosa, em Anápolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou inconsciente e apresentava sangramento nasal no momento do resgate. Após receber os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para a unidade de saúde.

Ela foi encaminhada ao Heana por uma ambulância da empresa Skydive Cerrado, que agiu rapidamente para prestar socorro após perceber que havia uma intercorrência.

Desde então, a paraquedista segue internada no hospital com diversas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave.

