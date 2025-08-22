Daniel Vilela lidera disputa pelo governo de Goiás com 26%, diz Genial/Quaest
A corrida pela sucessão no governo de Goiás em 2026 já tem um nome à frente. A pesquisa Genial/Quaest aponta o atual vice-governador, Daniel Vilela (MDB), na liderança com 26% das intenções de voto.
Ele é seguido de perto por Marconi Perillo (PSDB), que aparece com 22%, e Wilder Morais (PL), com 10%.
Os números indicam um cenário competitivo, mas com Vilela despontando como o principal nome para a disputa, consolidando sua posição na busca pelo Palácio das Esmeraldas.
Ele deverá ter como reforço o apoio do atual governador Ronaldo Caiado (UB), que desponta entre os governadores de país como o melhor avaliado, alcançando 88% de aprovação.
Dados técnicos
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.