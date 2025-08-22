PM é acionada em supermercado de Anápolis após câmeras darem flagra em cliente

Passagem rápida pelo estabelecimento virou caso de polícia menos de um minuto depois

Natália Sezil Natália Sezil -
Câmeras flagraram ação do cliente.
Câmeras flagraram ação do cliente. (Foto: Reprodução)

O que poderia ter sido uma passagem rápida por um supermercado de Anápolis acabou virando caso de polícia para um cliente, de 23 anos, no final da tarde desta sexta-feira (22).

Isso por conta da escolha que ele fez ao adentrar o estabelecimento, no Parque Residencial das Flores. Câmeras de segurança flagraram o crime.

O vídeo mostra quando o jovem entra no supermercado e caminha entre as prateleiras. Na seção de doces, ele olha para os lados e rapidamente pega cinco barras de chocolate da marca Lacta.

Em seguida, dá meia volta e toma o mesmo caminho pelo qual havia chegado. O suspeito parece esconder os itens embaixo do casaco. Ele passa por outro corredor, rumo à saída.

Menos de um minuto depois, as câmeras mostram o cliente sendo “escoltado” de volta ao supermercado. Essa não teria sido a primeira vez do jovem fazendo algo do tipo: na última segunda-feira (18), ele teria levado outros itens.

Diante do flagrante, a Polícia Militar (PM) foi chamada ao local, e a ocorrência foi registrada como furto.

Agora, o caso fica a cargo das autoridades competentes, que são responsáveis pelas devidas medidas cabíveis.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias