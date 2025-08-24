Cidade em Goiás ganha destaque pelo crescimento e bem estar acolhedor

Município alia desenvolvimento econômico, tradição e qualidade de vida

Anna Júlia Steckelberg - 24 de agosto de 2025

Vista área de Ouvidor, no Sul goiano. (Foto: Reprodução/Aerodrones)

Ouvidor, no Sudeste de Goiás, vem se consolidando como uma das cidades que mais chamam atenção na região pela combinação de crescimento econômico, raízes históricas e qualidade de vida para quem mora lá.

Com pouco mais de 7 mil habitantes, segundo estimativas recentes, o município integra a microrregião de Catalão e fica a cerca de 267 km de Goiânia.

Sua origem remonta a 1922, com a chegada da ferrovia, que impulsionou a formação do povoado e deu início a uma história de desenvolvimento contínuo.

Atualmente, Ouvidor mantém índices sociais elevados e é considerada uma cidade acolhedora e tranquila, onde o progresso caminha junto com a preservação das tradições.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) já esteve entre os mais altos do estado, refletindo a boa estrutura em áreas como educação e saúde.

A economia é diversificada e sólida. O município é um dos polos nacionais na exploração de nióbio e fosfatos, com exportações para diversos países, além de contar com indústrias ligadas à produção de fertilizantes e alimentos.

No campo, a agricultura e a pecuária seguem fortes, com destaque para soja, milho, café e criação de gado.

A educação também recebe atenção especial. A rede municipal promove iniciativas de incentivo à leitura e oferece cursos gratuitos para a população, fortalecendo a formação cultural e profissional.

Já na saúde, a cidade dispõe de hospital, clínicas e programas de atendimento à comunidade.

No esporte, Ouvidor se projetou com a Abecat, clube de futebol que disputa campeonatos estaduais e já trouxe títulos importantes para o município, aumentando o orgulho da população.

Com desenvolvimento, tradição e um ambiente acolhedor, Ouvidor confirma seu lugar como uma das cidades mais promissoras e agradáveis de se viver em Goiás.

