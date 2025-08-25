É grave o estado de motorista ejetado de Kombi ao fazer manobra proibida na BR-060, em Anápolis

Condutor do veículo, de 61 anos, colidiu com automóvel que transportava uma família com crianças

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Segundo a PRF, o condutor da Kombi também não tem habilitação para dirigir. (Foto: Captura)

É grave o estado do motorista que foi ejetado de uma Kombi ao fazer manobra proibida e colidir com um carro de passeio na BR-060, em Anápolis, no último domingo (24).

À reportagem do Portal 6, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) emitiu um comunicado, às 13h17 desta segunda-feira (25) apontando que a vítima, de 61 anos, se encontra em situação estável.

Porém, a unidade de saúde também afirmou que situação de saúde dele é delicada.

Isso porque, conforme relatado em reportagem anterior do Portal 6, ele foi encontrado inconsciente e com Traumatismo Cranioencefálico (TCE), após se chocar no Toyota RAV4, que transportava uma família com crianças.

O condutor da kombi teria provocado a batia depois que tentou realizar uma manobra proibida para acessar o Bairro de Lourdes. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado às pressas para o Heana.

Os cinco ocupantes da Toyota RAV4 sofreram lesões leves e foram encaminhados para o Hospital Ânima.

