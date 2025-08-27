iFood promove troca de bags para entregadores em Anápolis

Entregas ocorreram apenas na parte da manhã, e foi uma parceria da empresa com o Associação dos Entregadores de Aplicativo de Goiás (Assemag)

Samuel Leão - 27 de agosto de 2025

Bags do iFood foram distribuídas em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O iFood realizou uma ação de troca de bags para entregadores por aplicativo em Anápolis, na manhã desta quarta-feira (27).

O evento, que visa renovar o equipamento de trabalho dos parceiros, aconteceu no VIP Eventos, localizado no Parque Brasília 2ª Etapa.

“Galera, qual é o aplicativo que mais roda no Brasil?”, perguntou um dos organizadores, que recebeu em troca o grito da plateia de “iFood!”.

Vale pontuar que os entregadores participantes tiveram que preencher um formulário e comparecer pontualmente, pois as vagas para a troca foram repassadas após uma hora do início do evento para quem estiver na fila.

As entregas ocorreram apenas na parte da manhã, e partiram de uma parceria da empresa com a Associação dos Entregadores de Aplicativo de Goiás (Assemag).

A iniciativa marca mais um movimento do iFood na “Guerra dos Deliverys”, que tem como coadjuvante a 99 Food e também a Keeta, outra empresa chinesa que tenta conquistar espaço no Brasil.

Durante o evento, foram registrados inclusive trabalhadores levando bags da 99, possivelmente com intenção de trocá-las pelas novas, oferecidas pela empresa brasileira.