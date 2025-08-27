UFG abre inscrições para curso superior gratuito e a distância

Acesso é pelo vestibular, que este ano tem vagas por meio do processo tradicional e pelo Enem/Sisu

Paulo Roberto Belém - 27 de agosto de 2025

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

Seguem abertas as inscrições de acesso para um dos cursos superiores da Universidade Federal de Goiás (UFG), que terá método de Ensino à Distância (EAD), com quase 100% de aprendizado remoto.

São 15 oportunidades de formação para licenciatura em Artes Visuais, com ingresso para 2026, via Vestibular da UFG, que este ano tem vagas por meio do processo tradicional e pelo Enem/Sisu.

As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 05 de setembro, pelo Portal do Candidato do Instituto Verbena, responsável pela realização do exame, clicando aqui. A taxa de inscrição é de R$ 130. As provas serão realizadas no dia 19 de outubro.

A formação tem sede em Goiânia, no campus Samambaia da UFG, na Faculdade de Artes Visuais. O local receberá os três encontros presenciais previstos para ocorrer em cada um dos oito semestres do curso.

O restante das atividades será realizado de maneira remota. A licenciatura é totalmente gratuita, sem cobrança de qualquer espécie de mensalidade, e oferece o mesmo certificado de conclusão da sua equivalente presencial.

Nesta edição do Vestibular da UFG, há vagas reservadas para diversos perfis socioeconômicos — pessoas que cursaram o ensino em escola pública, pessoas com deficiência, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e diversos extratos de renda baseados no salário mínimo.

