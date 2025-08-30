Ex-sogra apresenta nova versão sobre encontro em academia que quase acabou em tragédia, em Anápolis

Confusão e agressões aconteceram nas dependências do estabelecimento localizado na região Centro-Norte da cidade

Paulo Roberto Belém - 30 de agosto de 2025

Filho mostrou fotos dos hematomas que a mãe apresentou após a confusão (Foto: Arquivo Pessoal)

A ex-sogra envolvida em uma cena de agressão em uma conhecida academia da região Centro-Norte de Anápolis na quarta-feira (27), apresentou a versão sobre o episódio, indo totalmente contra o que foi narrado, inicialmente, pela ex-nora.

Ao Portal 6, o filho da idosa disparou que a pessoa a provocar foi a ex-nora, ou seja, a ex-mulher dele. Ele apresentou à reportagem o registro a ocorrência que fez na Polícia Civil (PC) para explicar a versão.

De acordo com o relato do documento, a ex-sogra, de 72 anos, quando estava na Academia Hugo Trainer, foi ao banheiro e, ao sair, deu de cara com a ex-nora. A mais nova teria pedido para conversar, sendo negada pela mais velha.

Em seguida, a senhora teria ido treinar, deitada em um banco, quando teria recebido uma nova investida de conversa. Negou novamente, aponta o relato, quando as agressões teriam começado com um xingamento de “vagabunda”.

A ex-sogra disse que recebeu um tapa no rosto e que caiu no chão. As agressões teriam continuado com ela sendo puxada e arrastada por uma das pernas por alguns metros. Mesmo se desvencilhando, a ex-nora teria prosseguido com as agressões na região do pescoço e braço.

Provocação

Fora do relato policial, o ex-companheiro da suposta agressora disse que a mãe é frequentadora assídua e querida da academia e que a ex-companheira começou a ir no mesmo horário dela, começando um desgaste.

Ele chegou a afirmar que no dia do episódio a agressora estava na companhia do atual companheiro, que foi conivente com o que teria acontecido. “Estava ali só para implicar. Mesmo que tenha tido discussão, não justifica”, disse.

O filho que expôs a versão, inclusive, enviou fotos dos hematomas que ficaram no corpo da idosa. Ao Portal 6, ele indicou que quem deve assumir a investigação será a Delegacia de Proteção ao Idoso a partir da segunda-feira (1º).

A reportagem entrou em contato com a Hugo Trainer para checar o olhar de fora das duas versões. Entretanto, a academia informou que não “sabe ao certo o que aconteceu” e que no momento do episódio, os responsáveis, de fato, do estabelecimento, não estavam presentes.

O que foi dito pela ex-nora

No que disse a mais jovem, as tentativas de diálogo foram confirmadas, mas que a agressão teria partido da mais velha com xingamentos e que teria reagido em legítima defesa.

Ela contou que a situação se tornou ainda mais perigosa quando a ex-sogra teria pegado uma anilha com a intenção de agredi-la e que isso só não aconteceu por intervenção de outros frequentadores do local.

Como duas versões foram apresentadas, caberá à investigação elucidar o que de fato aconteceu.

