Briga entre estudantes do Antesina Santana vira caso de polícia em Anápolis

Adolescentes foram levados até a delegacia, onde as autoridades decidiram pela apreensão em flagrante

Natália Sezil - 01 de setembro de 2025

Briga foi registrada pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

O que começou como uma confusão entre dois adolescentes, de 15 anos, logo se tornou caso de polícia após eles trocarem socos em frente ao Colégio Estadual Antesina Santana, no Centro de Anápolis.

A situação aconteceu no início da noite desta segunda-feira (1º), enquanto diversos alunos esperavam na calçada em frente à instituição.

O momento da briga foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando os dois envolvidos já estão discutindo. Não é possível ver qual deles começa as agressões físicas.

A imagem só fica mais clara quando um dos estudantes, usando o uniforme escolar, caminha até o outro, que está de casaco.

Ele parece estar questionando algo. A resposta vem em forma de socos. O segundo adolescente acerta o colega diversas vezes, enquanto o que supostamente questionou tenta se defender e chega a revidar.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, os alunos já estavam junto à coordenação do colégio, assim como os pais deles e a diretora.

Às autoridades, um dos adolescentes contou que o colega vinha comentado nos corredores que iria agredi-lo. Por esse motivo, ele teria ido tirar satisfação sobre os rumores, o que ocasionou a briga.

Já o colega alegou que o aluno estudava no Antesina Santana há pouco tempo. Por isso, defendeu que eles não mantinham contato, e que os comentários sobre uma possível confusão estariam sendo feitos por outras pessoas.

Diante da situação, ambos os envolvidos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizaram exame de corpo de delito.

Na sequência, foram levados pela PM até a Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) deliberou pelo Auto de Apreensão em Flagrante, por lesão corporal dolosa.

Após o procedimento, os adolescentes serão entregues aos devidos responsáveis legais. O caso continua sob tutela da PC.

