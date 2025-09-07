6 frases que todo homem deve dizer para elevar a autoestima de uma mulher

Saiba como pequenas atitudes podem transformar a convivência e aproximar as pessoas emocionalmente

Magno Oliver - 07 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Dmitriy Ganin)

A autoestima tem papel fundamental na qualidade dos relacionamentos e na convivência diária com as pessoas. Pequenas palavras e atitudes dos homens para com as mulheres podem fortalecer os laços, criar maior conexão emocional e proporcionar mais segurança.

6 frases que todo homem deve dizer para elevar a autoestima de uma mulher

1. “Eu admiro você”

Traz amor, traz carinho, traz afeto e demonstra reconhecimento pelas conquistas e qualidades pessoais, fortalecendo a autoconfiança de uma mulher. Em três palavras, você toca profundamente onde ela merece e vai passar a te enxergar com outros olhos.

2. “Você é importante para mim”

É preciso dizermos sempre o quanto amamos uma pessoa, principalmente para reforçar o valor que ela tem na relação e aumentar o sentimento de pertencimento. Isso toca na alma de qualquer ser humano e demonstra que você se importa com ela.

3. “Gosto de como você pensa”

Não tem a ver com beleza, mas sim com o interior, mostra o quanto você valoriza a inteligência e incentiva o protagonismo da mulher nas decisões. Uma frases que reforça o quanto você a enxerga de outras formas e percebe o quanto é um ser humano especial.

4. “Você fica linda quando sorri”

Que o sorriso abre portas todo mundo sabe, mas ninguém te conta o quanto ele encanta as pessoas ao redor. Dizer essa frase toca profundamente e mostra apreciação genuína, elevando a autoestima e incentivando momentos de leveza. Diz muito sobre o quanto você percebe detalhes que só ela tem.

5. “Confio em você”

Nada mais bonito, sincero e honroso, não é mesmo? Essa frase transmite segurança emocional e fortalece bastante a base do relacionamento. Comunicação é importante, mas ter confiança em alguém vai além em uma relação amorosa.

6. “Estou aqui para você”

Demonstra apoio incondicional, fortalece o vínculo emocional e reforça o quanto você quer aquela pessoa ali com você, o quanto é importante para sua vida. Isso deixa qualquer ser humano com a autoestima lá nas nuvens.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!