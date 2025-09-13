Padrasto leva golpe de facão na cabeça durante briga com enteado em Anápolis

Envolvidos estariam bebendo juntos quando confusão começou

Natália Sezil - 13 de setembro de 2025

Ambulância do Samu (Foto: Reprodução)

O que teria começado como um momento em família no Conjunto Habitacional Vila União terminou no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), na noite deste sábado (13).

Um homem estaria bebendo com a esposa e o enteado, de 28 anos, quando uma confusão começou entre eles. No desentendimento, o jovem teria atacado o padrasto usando um facão.

O golpe teria acertado a cabeça da vítima, deixando uma lesão extensa. Em seguida, o homem e a esposa teriam fugido para a casa de um vizinho, de onde acionaram a Polícia Militar (PM).

No local, os policiais detiveram o enteado e o levaram ao Instituto Médico Legal (IML), para a confecção de um relatório médico. Na sequência, ele foi conduzido à delegacia.

Já o padrasto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Consciente e orientado, ele foi levado até o Heana, para receber atendimento especializado.

O caso, agora, segue sob tutela da Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas próximas providências legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.