Por causa de cachorro, vizinhas brigam feio em condomínio de Anápolis e caso só será resolvido na Justiça

Tudo começou quando as filhas da vítima foram repreendidas por passear com o pet; mãe foi tomar as dores e acabou agredida

Da Redação - 24 de agosto de 2025

Vítima agredida por vizinha acionou a Polícia Militar e mostrou os ferimentos. (Foto: Reprodução/ PMGO)

Uma briga entre duas vizinhas, de 30 e 37 anos, movimentou o condomínio Premier Harmonia, em Anápolis, na tarde deste domingo (24).

O desentendimento, que começou por causa de um cachorro, evoluiu para agressões físicas e terminou na delegacia.

A confusão teve início por volta das 13h44, quando as filhas da mulher de 30 anos passeavam com o cachorro da família na área comum do condomínio.

A vizinha, de 37 anos, não gostou da situação e repreendeu as crianças, alegando que o local não era apropriado para animais.

Ao saber do ocorrido, a mãe das crianças enviou um áudio para a vizinha, pedindo que qualquer reclamação fosse dirigida diretamente a ela.

A mulher de 37 anos, então, foi até o apartamento da outra moradora para tirar satisfação.

A discussão entre as duas se acalorou e evoluiu para agressões físicas. A moradora de 30 anos alega ter sido arranhada no rosto e no braço esquerdo, e apresentou fotos das lesões à Polícia Militar, que foi acionada para intervir na briga.

Ambas as mulheres foram conduzidas para a Central de Flagrantes de Anápolis. Na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. Uma testemunha se dispôs a colaborar com as investigações.

O caso agora será levado à Justiça. Uma audiência de conciliação entre as duas vizinhas foi agendada para a segunda metade de outubro, onde deverão responder sobre o ocorrido e tentar um acordo para encerrar o conflito.

