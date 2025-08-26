Madrasta conta à polícia por que agrediu brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas

Jovem foi indiciada pelo crime de maus-tratos, que já havia cometido outras vezes contra o enteado

Natália Sezil - 26 de agosto de 2025

Madrasta foi flagrada agredindo criança de 11 anos. (Foto: Reprodução)

A madrasta, de 22 anos, que foi filmada agredindo brutalmente uma criança, de apenas 11 anos, em Caldas Novas, alegou à Polícia Militar (PM) que achou que a vítima “estava estuprando” uma garota.

O caso aconteceu no último domingo (24). Em depoimento gravado, a jovem contou às autoridades que estava bebendo na casa de uma mulher, “curtindo”, quando a criança se afastou.

Ela não disse quem era a mulher. Apesar disso, relatou que, em certo momento, o menino “sumiu”. A madrasta alega que o enteado havia saído acompanhado da filha da dona da casa.

Nesse momento, os presentes começaram a procurar por ele. Segundo a jovem, eles acharam “que ele estava estuprando ela”, disse.

A mãe também prestou depoimento. Ela reiterou que a criança havia “desaparecido“, e alegou que a madrasta havia dado tapas no enteado por conta de um “momento de preocupação e raiva”.

A PM já havia divulgado que a mãe da criança presenciou o ocorrido e que, mesmo assim, não impediu nem acionou as autoridades.

Agora, ela defende que não estava no local durante as agressões, e que se deparou com o filho já com os ferimentos.

A madrasta foi presa em flagrante e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Em tempo

Câmeras de segurança registraram quando a jovem agride a criança de forma brutal. A suspeita a leva até o quintal e desfere uma série de socos, a ponto de a vítima cair no chão.

A PM só foi acionada pela tia do garoto, que possui a guarda dele. Ela afirmou que aquela não havia sido a primeira vez em que algo assim acontecia.

Também disse que a mãe acobertava a conduta da madrasta em todas as ocasiões. A criança foi encontrada com lesão na boca, e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência.

