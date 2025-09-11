Motociclista é levada ao Heana com fortes dores na coluna após sofrer “fechada” no trânsito de Anápolis

Condutor do carro fugiu, mas foi localizado por um policial que voltava para casa após o expediente

Natália Sezil - 11 de setembro de 2025

Motociclista precisou ser socorrida após levar “fechada” no trânsito. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram quando o motorista de um carro modelo Chevrolet Corsa atingiu uma motociclista ao fazer uma conversão à direita, na tarde desta quinta-feira (11), em Anápolis.

O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, principal via da Vila Jaiara, na região Norte da cidade. O condutor, de 52 anos, parece não ver a mulher, “fechando” ela e colidindo com a motocicleta.

Com o impacto, a vítima, de 38 anos, acaba caindo ao chão. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com fortes dores na coluna, e precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para passar por exames.

Já o motorista fugiu menos de um minuto após a colisão. As câmeras mostram que diversas pessoas ainda circulavam o local do acidente, próximo à motociclista, quando ele dá partida no carro e volta para a avenida.

O homem só foi localizado no momento em que um policial voltava para casa, após encerrar o expediente. O militar se deparou com o veículo próximo ao trevo do Recanto do Sol e, ao perceber se tratar da mesma ocorrência, realizou a abordagem.

O homem passou pelo teste do bafômetro, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) e à Central de Flagrantes. Ali, ele fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas cabíveis.



