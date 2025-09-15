Estudante de medicina, motorista é preso na BR-153 após ser flagrado com “mercado” no carro

Interrogado, suspeito afirmou que cometia crime para custear viagens ao Paraguai, onde estaria cursando a graduação

Augusto Araújo - 15 de setembro de 2025

Suspeito foi flagrado com centenas de mercadorias irregulares na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde do último sábado (13), grande quantidade de medicamentos irregulares e aparelhos eletrônicos durante uma fiscalização realizada na BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.

O veículo abordado vinha de Foz do Iguaçu (PR) e transportava, sem comprovação fiscal, 330 unidades de medicamentos para emagrecimento, 190 aparelhos eletrônicos — entre celulares, roteadores e computadores —, além de 30 frascos de perfume.

Durante a vistoria, os policiais constataram que parte dos medicamentos apreendidos tem comercialização proibida no Brasil, enquanto outros só podem ser vendidos mediante receita médica.

O condutor, um homem de 32 anos, disse aos agentes ser estudante de medicina no Paraguai e que transportava as encomendas para custear as viagens.

A situação, segundo a PRF, configura os crimes de contrabando, descaminho e também de falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

O motorista, o veículo e a carga encontrados na BR-153 foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Goiânia, que dará sequência às investigações.

