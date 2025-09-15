Estudante de medicina, motorista é preso na BR-153 após ser flagrado com “mercado” no carro
Interrogado, suspeito afirmou que cometia crime para custear viagens ao Paraguai, onde estaria cursando a graduação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde do último sábado (13), grande quantidade de medicamentos irregulares e aparelhos eletrônicos durante uma fiscalização realizada na BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.
O veículo abordado vinha de Foz do Iguaçu (PR) e transportava, sem comprovação fiscal, 330 unidades de medicamentos para emagrecimento, 190 aparelhos eletrônicos — entre celulares, roteadores e computadores —, além de 30 frascos de perfume.
Durante a vistoria, os policiais constataram que parte dos medicamentos apreendidos tem comercialização proibida no Brasil, enquanto outros só podem ser vendidos mediante receita médica.
O condutor, um homem de 32 anos, disse aos agentes ser estudante de medicina no Paraguai e que transportava as encomendas para custear as viagens.
A situação, segundo a PRF, configura os crimes de contrabando, descaminho e também de falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
O motorista, o veículo e a carga encontrados na BR-153 foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Goiânia, que dará sequência às investigações.
Leia também
- Foto flagra estrela que representa Goiás na bandeira do Brasil bem no topo do Oscar Niemeyer
- Anápolis está com vagas abertas para curso gratuito de marketing digital; saiba como se inscrever
- Unidades da Bluefit de Goiânia e Anápolis deixam de ser 24 horas
- Polícia realiza operação em local que virou “nova cracolândia” em Anápolis
View this post on Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!