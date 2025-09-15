Identificado motorista de Anápolis morto em grave acidente no Mato Grosso

Carreta que ele pilotava tombou e foi atingida por dois veículos em sequência

Identificado motorista natural de Anápolis que morreu em acidente no Mato Grosso
Joberson de Jesus José Ferreira, de 48 anos, era natural de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Joberson de Jesus José Ferreira, de 48 anos, o motorista de caminhão que morreu em um grave acidente no estado de Mato Grosso.

A vítima, que nasceu em Anápolis, trafegava pela BR-163, em um trecho conhecido localmente como “curva da morte”, entre Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte, na noite deste domingo (14).

Porém, conforme noticiado em primeira mão pelo portal Notícia Exata, a carreta Scania que ele conduzia, que estava carregada de madeira, perdeu o controle e tombou na pista.

Além disso, após a queda, um outro veículo de cargas, de marca Iveco, carregada com soja, veio no sentido contrário e acabou colidindo com a carreta de Joberson.

Por fim, uma picape, que vinha no mesmo sentido da Iveco, não conseguiu frear a tempo e também bateu na Scania.

O condutor da Iveco saiu com vida após pular da cabine da carreta. Os dois ocupantes da picape foram socorridos com ferimentos leves.

Equipes da Polícia Científica de Mato Grosso estiveram no local para realizar a perícia e a remoção do corpo de Joberson.

As circunstâncias do ocorrido ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

