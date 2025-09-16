UFG lança novo concurso público com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
Jornada de trabalho pode ser em regime de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais
A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou um novo concurso público para preencher 22 vagas com salários de até R$ 13,2 mil.
A oportunidade é para o cargo de Professor do Magistério Superior. A chance é para candidatos que tenham, pelo menos, ensino superior.
O processo seletivo contempla duas jornadas de trabalho. Para Dedicação Exclusiva, com 40h semanais, a remuneração oscila entre R$ 6.180,86 (para quem tem graduação) e R$ 13.288,85 (para profissionais com doutorado).
Já para o regime de 20 horas, o salário fica entre R$ 3.090,43 e R$ 4.867,43. Os horários de trabalho podem variar entre os turnos matutino, vespertino e noturno.
As inscrições abrem no dia 26 de setembro e se estendem até 15 de outubro. O processo é realizado pelo Sisconcurso, da UFG. A taxa varia de R$ 60 a R$ 240.
A seleção acontece por meio de prova escrita ou teórico-prática, didática, defesa de memorial e prova oral (titular-livre). As avaliações passam por uma banca examinadora.
Confira as vagas:
- Geotecnia/Subárea: Fundações (01 vaga);
- Materiais de Construção (01);
- Processos Construtivos (01);
- Processos Construtivos e Gestão (01);
- Oboé/Fagote, Música de Câmara e Linguagem e Estruturação Musical (01);
- Ensino de Filosofia (01);
- Musicologia (01);
- Pediatria Geral e Medicina do Adolescente (01);
- Bioquímica (01);
- Fisiologia Vegetal (01);
- Genômica e Bioestatística (01);
- Histologia, Embriologia e Biologia Celular (01);
- Física Médica com ênfase em Radioterapia (01);
- Matemática Básica (01);
- Segurança Pública e Direitos Humanos (02);
- Tecnologia da Informação (02);
- Matemática Aplicada e Computacional (01);
- Doenças Infecciosas e Parasitárias (01);
- Estágio Supervisionado em Serviço Social/Fundamentos Históricos Teórico Metodológicos do Serviço Social (01);
- Marketing (01).
