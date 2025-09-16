UFG lança novo concurso público com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Jornada de trabalho pode ser em regime de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais

-
Reitoria UFG (Foto: Jordana Viana)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou um novo concurso público para preencher 22 vagas com salários de até R$ 13,2 mil.

A oportunidade é para o cargo de Professor do Magistério Superior. A chance é para candidatos que tenham, pelo menos, ensino superior.

O processo seletivo contempla duas jornadas de trabalho. Para Dedicação Exclusiva, com 40h semanais, a remuneração oscila entre R$ 6.180,86 (para quem tem graduação) e R$ 13.288,85 (para profissionais com doutorado).

Já para o regime de 20 horas, o salário fica entre R$ 3.090,43 e R$ 4.867,43. Os horários de trabalho podem variar entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições abrem no dia 26 de setembro e se estendem até 15 de outubro. O processo é realizado pelo Sisconcurso, da UFG. A taxa varia de R$ 60 a R$ 240.

A seleção acontece por meio de prova escrita ou teórico-prática, didática, defesa de memorial e prova oral (titular-livre). As avaliações passam por uma banca examinadora.

Confira as vagas:

  • Geotecnia/Subárea: Fundações (01 vaga);
  • Materiais de Construção (01);
  • Processos Construtivos (01);
  • Processos Construtivos e Gestão (01);
  • Oboé/Fagote, Música de Câmara e Linguagem e Estruturação Musical (01);
  • Ensino de Filosofia (01);
  • Musicologia (01);
  • Pediatria Geral e Medicina do Adolescente (01);
  • Bioquímica (01);
  • Fisiologia Vegetal (01);
  • Genômica e Bioestatística (01);
  • Histologia, Embriologia e Biologia Celular (01);
  • Física Médica com ênfase em Radioterapia (01);
  • Matemática Básica (01);
  • Segurança Pública e Direitos Humanos (02);
  • Tecnologia da Informação (02);
  • Matemática Aplicada e Computacional (01);
  • Doenças Infecciosas e Parasitárias (01);
  • Estágio Supervisionado em Serviço Social/Fundamentos Históricos Teórico Metodológicos do Serviço Social (01);
  • Marketing (01).

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

