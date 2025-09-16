UFG lança novo concurso público com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Jornada de trabalho pode ser em regime de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais

Natália Sezil - 16 de setembro de 2025

Reitoria UFG (Foto: Jordana Viana)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou um novo concurso público para preencher 22 vagas com salários de até R$ 13,2 mil.

A oportunidade é para o cargo de Professor do Magistério Superior. A chance é para candidatos que tenham, pelo menos, ensino superior.

O processo seletivo contempla duas jornadas de trabalho. Para Dedicação Exclusiva, com 40h semanais, a remuneração oscila entre R$ 6.180,86 (para quem tem graduação) e R$ 13.288,85 (para profissionais com doutorado).

Já para o regime de 20 horas, o salário fica entre R$ 3.090,43 e R$ 4.867,43. Os horários de trabalho podem variar entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições abrem no dia 26 de setembro e se estendem até 15 de outubro. O processo é realizado pelo Sisconcurso, da UFG. A taxa varia de R$ 60 a R$ 240.

A seleção acontece por meio de prova escrita ou teórico-prática, didática, defesa de memorial e prova oral (titular-livre). As avaliações passam por uma banca examinadora.

Confira as vagas:

Geotecnia/Subárea: Fundações (01 vaga);

Materiais de Construção (01);

Processos Construtivos (01);

Processos Construtivos e Gestão (01);

Oboé/Fagote, Música de Câmara e Linguagem e Estruturação Musical (01);

Ensino de Filosofia (01);

Musicologia (01);

Pediatria Geral e Medicina do Adolescente (01);

Bioquímica (01);

Fisiologia Vegetal (01);

Genômica e Bioestatística (01);

Histologia, Embriologia e Biologia Celular (01);

Física Médica com ênfase em Radioterapia (01);

Matemática Básica (01);

Segurança Pública e Direitos Humanos (02);

Tecnologia da Informação (02);

Matemática Aplicada e Computacional (01);

Doenças Infecciosas e Parasitárias (01);

Estágio Supervisionado em Serviço Social/Fundamentos Históricos Teórico Metodológicos do Serviço Social (01);

Marketing (01).

