Em meio à “crise”, Saneago alerta que bairros de Anápolis poderão ficar sem água no final de semana; veja onde

Saneago justificou a necessidade, orientando como deve ser o reflexo e o comportamento da população

Paulo Roberto Belém - 18 de setembro de 2025

Foto aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Em meio a uma “crise” em Anápolis, na qual vários bairros ficaram sem água nos últimos dias, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) emitiu um comunicado alertando que mais regiões podem ficar sem água no próximo domingo (21).

Isso porque a empresa irá executar uma manutenção para substituir a rede de distribuição de água tratada em frente ao Camelódromo, no Centro.

Com isso, a partir das 09h, o abastecimento pode ser afetado nos setores: Bairro Dom Pedro II, Bairro São José, Jardim Bela Vista, Jardim Goiano, Jardim Santana, Jardim Suíço e em todo o Setor Central.

A Companhia destacou que concluída a manutenção, prevista para ocorrer às 15h, a retomada da distribuição do recurso será gradual. O órgão, inclusive, deu mais detalhes sobre a questão.

A chegada de água nos imóveis, segundo a Saneago, não é comprometida no momento em que o bombeamento é interrompido. Da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que é retomado.

Foi justificado que a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e reservatórios são recarregados com o recurso. Entretanto, foi salientado que os imóveis com caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos.

Mesmo assim, a Companhia solicitou a compreensão dos consumidores e o uso moderado da água tratada das reservas domiciliares.

Por fim, a empresa ressaltou que a medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido.

