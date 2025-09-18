Em meio à “crise”, Saneago alerta que bairros de Anápolis poderão ficar sem água no final de semana; veja onde
Saneago justificou a necessidade, orientando como deve ser o reflexo e o comportamento da população
Em meio a uma “crise” em Anápolis, na qual vários bairros ficaram sem água nos últimos dias, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) emitiu um comunicado alertando que mais regiões podem ficar sem água no próximo domingo (21).
Isso porque a empresa irá executar uma manutenção para substituir a rede de distribuição de água tratada em frente ao Camelódromo, no Centro.
Com isso, a partir das 09h, o abastecimento pode ser afetado nos setores: Bairro Dom Pedro II, Bairro São José, Jardim Bela Vista, Jardim Goiano, Jardim Santana, Jardim Suíço e em todo o Setor Central.
A Companhia destacou que concluída a manutenção, prevista para ocorrer às 15h, a retomada da distribuição do recurso será gradual. O órgão, inclusive, deu mais detalhes sobre a questão.
A chegada de água nos imóveis, segundo a Saneago, não é comprometida no momento em que o bombeamento é interrompido. Da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que é retomado.
Foi justificado que a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e reservatórios são recarregados com o recurso. Entretanto, foi salientado que os imóveis com caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos.
Mesmo assim, a Companhia solicitou a compreensão dos consumidores e o uso moderado da água tratada das reservas domiciliares.
Por fim, a empresa ressaltou que a medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido.
