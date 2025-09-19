Saneago faz pedido para moradores de Anápolis que ainda estão sem água

Ação é decorrente da conclusão da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que está em fase final

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Estação de tratamento da Saneago, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado aos moradores de Anápolis que ainda estão sem água devido a conclusão da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que está em fase final e dobrará a capacidade de tratamento de 800 para 1.600 litros por segundo.

Segundo a empresa, na segunda-feira (15), foi realizada a última parada no sistema para dar continuidade à obra. Durante a interligação do reservatório da Jaiara, ocorreram intercorrências que atrasaram a religação das bombas, o que afetou o abastecimento ao longo do dia.

Contudo, houve a recuperação do último reservatório na quarta-feira (17) e todas as reservas já estavam com níveis adequados de reservação na quinta-feira (18).

Porém, a Saneago destacou que, nos casos em que a falta de água permanecer, é necessário entrar em contato com a companhia para que equipes realizem ações de normalização, por meio da Central 0800 645 0115 ou pelo WhatsApp (62) 3269-9115. É preciso informar o número da unidade consumidora.

A companhia informa ainda que os sistemas estão operando normalmente, sem registros de desabastecimento por escassez hídrica, e lamentou os transtornos decorrentes da fase final da obra da nova ETA.

