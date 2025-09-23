Teto de escola particular desaba após forte chuva em Goiânia

Vídeo mostra como ficou a sala após o acidente

Natália Sezil Natália Sezil -
Teto desabou devido à forte chuva.
Teto desabou devido à forte chuva. (Foto: Reprodução)

Vários estragos foram registrados em meio à forte tempestade que atingiu Goiânia no final da tarde desta terça-feira (23).

Um deles aconteceu na Avenida Goiás, no Setor Central, onde desabou o teto de uma escola particular.

Um vídeo feito no local mostra o cenário que ficou. O gesso aparece espalhado pelo chão, sobre mesas, cadeiras e uniformes.

Quatro pessoas estavam no local e machucaram a cabeça, com ferimentos leves e cortes.

Apesar dos estragos, as vítimas passam bem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e constatou que estavam orientadas.

