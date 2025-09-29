Identificado corredor que morreu durante Meia Maratona em Goiânia

Organização apontou que toda a assistência possível foi prestada, porém não foi possível salvar vítima

Samuel Leão - 29 de setembro de 2025

Corredor não resistiu ao mal súbito e teve o óbito confirmado. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma competição esportiva, realizada em Goiânia, foi marcada por uma fatalidade neste domingo (28). Durante a 7ª Meia Maratona Internacional de Goiás, um atleta de 59 anos, identificado como Paulo Cézar da Silva, faleceu após sofrer um mal súbito enquanto percorria os 21 km da prova.

O incidente ocorreu durante a manhã, e a organização do evento agiu prontamente, conforme detalhado em uma nota de pesar emitida no mesmo dia.

Segundo o comunicado, o corredor recebeu atendimento imediato das equipes médicas presentes no local.

Após os primeiros socorros, o atleta foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde, apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu e veio a óbito.

A organização da Meia Maratona Internacional de Goiás fez questão de ressaltar que o evento é homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e foi realizado com todas as autorizações legais, seguro específico para a prova e dentro dos parâmetros de segurança exigidos para competições oficiais.

“Reiteramos que todas as medidas de prevenção e socorro foram tomadas”, afirmou a organização na nota.

O comunicado também destacou que, em consonância com os regulamentos de corridas de rua no Brasil e no mundo, “cada atleta é responsável por sua aptidão física e condições de saúde no momento da inscrição e de sua participação.”

A Prefeitura de Goiânia também emitiu um posicionamento sobre o caso, confira a seguir:

“A Secretaria Municipal de Esportes lamenta profundamente o ocorrido e manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

A Semel esclarece que apenas apoiou a realização do evento mencionado, que contou com emenda parlamentar impositiva de vereadores. Para conceder a autorização de eventos em espaço público, a prefeitura exige que os organizadores apresentem previamente toda a estrutura de segurança necessária, incluindo ambulância equipada e equipe médica para atendimentos de urgência.

Após o evento, os organizadores também devem comprovar, na prestação de contas, a contratação de todos os serviços previstos no plano de trabalho.”

Confira, abaixo, a nota completa emitida pela organização do evento:

“É com profundo pesar que a organização da 7ª Meia Maratona Internacional de Goiás comunica o falecimento de um atleta participante, ocorrido neste domingo, 28 de setembro de 2025, durante o percurso de 21 km.

O corredor de 59 anos, sofreu um mal súbito durante a prova, e imediatamente recebeu todo o atendimento necessário no local, sendo prontamente assistido pelas equipes médicas presentes, e encaminhado ao hospital HUGO, onde fora atendido pelas equipes médicas do hospital. Ressaltamos que o evento contou com UTIs Móveis 100% equipadas, com estrutura de emergência de alta complexidade. O atleta foi socorrido e encaminhado ao hospital mais próximo, mas infelizmente veio a óbito.

A Meia Maratona Internacional de Goiás é um evento homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com o permit n° 30/2025, realizada com todas as autorizações legais, seguro específico para a prova e dentro dos parâmetros de segurança exigidos para competições oficiais. Todo o percurso contou com pontos de hidratação a cada 2km, e em todo percurso foram posicionados staffs de controle de percurso, assistência e pontos críticos.

Reiteramos que todas as medidas de prevenção e socorro foram tomadas. No entanto, conforme estabelece o regulamento oficial-em consonância com todas as provas de corrida de rua do Brasil e do mundo cada atleta é responsável por sua aptidão fisica e condições de saúde no momento da inscrição e de sua participação.

Neste momento de dor, prestamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos do participante, solidarizando-nos profundamente com sua perda.

A organização se une ao luto e reafirma o compromisso de sempre oferecer aos participantes um evento seguro, respeitoso e digno, preservando a memória de todos aqueles que acreditam no esporte como fonte de vida e superação.”

