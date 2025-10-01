IF Goiano abre processo seletivo com salários de até R$ 13.672,88

Inscrições podem ser feitas pelo site até 21 de outubro

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) abriu processo seletivo para a contratação de oito professores visitantes no campus de Rio Verde. As remunerações variam de R$ 7.341,14 a R$ 13.672,88, de acordo com a titulação dos aprovados.

As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas: Ciências Agrárias – Agronomia (perfis I e II), Administração, Biodiversidade e Conservação, Bionergia e Grãos, Engenharia e Sustentabilidade Ambiental, Formação de Professores e Práticas Educativas e Zootecnia.

Podem participar candidatos com graduação na área correspondente, além de outros requisitos previstos em edital.

As inscrições devem ser feitas pelo site do IF Goiano até 21 de outubro de 2025.

A seleção será composta por análise curricular e defesa de plano de trabalho apresentado pelos concorrentes.

Para mais informações, confira o edital.

