Não é o branco, nem o vermelho: o molho mais gostoso para colocar no macarrão
Nada do vermelho clássico: descubra um tempero inusitado para alegrar seu prato cotidiano de massa
Quando o assunto é comer macarrão, quase sempre pensamos no vermelho do tomate ou no branco dos molhos cremosos por cima com bastante queijo, não é mesmo?
Mas existe um terceiro caminho, tão simples quanto surpreendente, que vem conquistando cozinheiros profissionais e amadores na internet e no Brasil. Esse molho é capaz de unir frescor, leveza e sofisticação em cada garfada.
Estamos falando de uma receita que aposta no contraste: acidez equilibrada, aroma envolvente e textura delicada que envolve a massa de maneira perfeita. Um molho que não pesa, realça os sabores e ainda tem preparo rápido, ideal para quem busca sabor e praticidade na cozinha. É o molho cítrico de limão com azeite e queijo.
O molho cítrico de limão com azeite e queijo está se tornando uma tendência mundial e é o queridinho do momento nas redes sociais.
Diferente das opções tradicionais, ele combina a intensidade do queijo, a suavidade do azeite extra virgem e a refrescância das raspas e do suco de limão. O resultado é um molho que não apenas realça a massa, mas também transforma a refeição em uma experiência sensorial.
Além do sabor marcante, o preparo é rápido e exige poucos ingredientes. Isso o torna perfeito tanto para um jantar sofisticado quanto para uma refeição do dia a dia. Não pesa o estômago e fica pronto rapidinho.
Como preparar o molho cítrico de limão com azeite e queijo
Ingredientes principais:
– Suco de 1 limão fresco;
– Raspas finas da casca do limão;
– 3 colheres de sopa de azeite extra virgem;
– Meia xícara de queijo parmesão ou pecorino ralado;
– Pimenta-do-reino moída na hora;
– Sal a gosto;
– Um pouco da água do cozimento da massa.
Modo de preparo:
Cozinhe a massa até ficar al dente e reserve parte da água do cozimento. Em uma frigideira, misture azeite, suco e raspas de limão. Acrescente o queijo ralado aos poucos, mexendo sempre, e adicione um pouco da água da massa para dar cremosidade.
Depois finalize com pimenta-do-reino e mais queijo por cima, se desejar.
