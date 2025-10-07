Conheça a cidade goiana conhecida no Brasil inteiro como a capital das orquídeas
Se você deseja ir além de destinos convencionais, conheça esse lugar curioso entre flores e história
Se você acha que conhecer cidades “florescentes” é coisa de conto de fadas, espere só até ouvir a trajetória de Piracanjuba (GO) — agora oficialmente titulada “Capital Goiana das Orquídeas”.
Em março deste ano, o Governo de Goiás sancionou a Lei Estadual nº 23.281, que confere ao município esse epíteto simbólico em reconhecimento ao cultivo e presença marcante das orquídeas na cultura local.
Para entender por que Piracanjuba conquista esse espaço floral no mapa goiano, é preciso voltar um pouco no tempo. A zona foi ocupada por rotas de bandeirantes já no século XVIII, e o povoado que viria a ser o município surgiu sob o nome de Pouso Alto.
Em 22 de novembro de 1855, o município foi emancipado e passou a adotar o nome Piracanjuba — em alusão a um peixe que habitava os rios da região, hoje em risco de extinção.
Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Piracanjuba conta com cerca de 25.309 habitantes. O município ocupa uma extensão territorial aproximada de 2.380,7 km², resultando em densidade baixa — cerca de 10 habitantes por km². Em dados da prefeitura local, já se registravam 24.548 moradores em 2020.
Conheça a cidade goiana conhecida no Brasil inteiro como a capital das orquídeas
Mas é claro: o dado que desperta encanto é ver a natureza se expandindo nos quintais, nas ruas, nos altares — as orquídeas fazem parte da vida cotidiana piracanjubense. O município está inserido na Região Turística das Águas Quentes, ao lado de Caldas Novas e Rio Quente, e integra roteiros oficiais de turismo estadual.
A poucos quilômetros da sede, há um Parque Natural das Orquídeas, criado para resguardar espécies como a Cattleya walkeriana. Ele cobre cerca de 71 alqueires e oferece trilhas interpretativas por mata nativa.
O orquidário local impressiona visitantes com exemplares que florescem em troncos e galhos: testemunha viva da relação íntima entre o município e essa família botânica.
Além da floricultura, a economia piracanjubense pulsa com outra força: a agropecuária, especialmente a pecuária leiteira. A cidade figura entre os principais polos de produção de leite em Goiás, fornecendo matéria-prima para indústrias da região.
Em eventos culturais, festas religiosas e casamentos locais, é comum ver arranjos feitos com orquídeas, reforçando o vínculo simbólico que o município busca eternizar.
Para o turista curioso, Piracanjuba oferece um roteiro de contemplação: caminhar por trilhas no parque, visitar orquidários caseiros, passear à beira dos rios Meia Ponte e Piracanjuba, conhecer o Lago Afonso Dias Sobrinho e circular pelo centro, onde o “Palácio das Orquídeas” e praças acolhedoras revelam o cuidado com o espaço público.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!