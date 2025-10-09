6 estratégias realísticas para eliminar a gordura visceral, segundo especialistas

Essa gordura está diretamente ligada ao aumento do risco de diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares

Pedro Ribeiro - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Eliminar a gordura é um dos maiores desafios para quem busca saúde e qualidade de vida.

Essa gordura, que se acumula na região abdominal e envolve órgãos como o fígado e o pâncreas, está diretamente ligada ao aumento do risco de diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, eliminar a gordura não exige soluções milagrosas ou dietas restritivas.

Segundo especialistas, o segredo está em mudanças consistentes, realistas e possíveis de manter no dia a dia.

6 estratégias realísticas para eliminar a gordura visceral, segundo especialistas

1. Estabeleça metas pequenas e mantenha o foco

O erro mais comum de quem tenta emagrecer é buscar resultados imediatos.

Dietas muito restritivas podem até funcionar no começo, mas quase sempre acabam levando ao temido efeito sanfona.

Pesquisadores do Hospital Universitário de Tübingen, na Alemanha, descobriram que perder apenas 5% do peso corporal já reduz em cerca de 30% a gordura acumulada no fígado.

Isso significa que uma pessoa de 90 kg precisa eliminar apenas 4,5 kg para sentir melhorias perceptíveis na saúde.

O segredo está na regularidade: dar preferência a alimentos naturais, evitar produtos industrializados e ajustar a alimentação aos poucos.

2. Adote treinos curtos, mas intensos

O treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, é uma das formas mais eficazes de eliminar a gordura abdominal.

Um estudo da Universidade Laval, no Canadá, revelou que esse tipo de treino é mais eficiente que a musculação tradicional e ainda demanda menos tempo.

Outra pesquisa, feita pela Universidade Federal de Goiás, confirmou que o HIIT queima até 93% mais gordura por minuto em comparação com exercícios moderados.

Em apenas 20 minutos de treino, já é possível ativar o metabolismo e continuar queimando calorias mesmo após o término da atividade.

3. Prefira alimentos integrais e naturais

Substituir os alimentos refinados pelos integrais é um passo simples, mas poderoso, para eliminar a gordura.

Pesquisadores da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, constataram que pessoas que consomem três porções diárias de grãos integrais — como arroz integral, aveia e trigo integral — têm até 10% menos gordura visceral.

Essa mudança ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhora o funcionamento intestinal e reduz inflamações.

Além disso, alimentos integrais mantêm a saciedade por mais tempo, o que evita excessos nas refeições.

4. Inclua o abacate na alimentação

Entre as frutas mais benéficas para quem quer eliminar a gordura, o abacate merece destaque.

Ele é rico em gorduras boas, conhecidas como monoinsaturadas, que ajudam a equilibrar o colesterol e melhoram o metabolismo.

O abacate também contém compostos antioxidantes que reduzem inflamações e favorecem a queima de gordura visceral.

Consumido em pequenas quantidades, principalmente no café da manhã ou antes de dormir, ele contribui para o controle do apetite e melhora a qualidade do sono.

5. Utilize recursos tecnológicos a seu favor

A ciência tem mostrado novas formas de auxiliar o processo de emagrecimento.

Pesquisadores da USP, em São Carlos, identificaram que o uso de laser infravermelho no abdômen, aliado a uma boa alimentação e exercícios, pode potencializar a eliminação de gordura hepática em até 90%.

Esse tratamento não substitui hábitos saudáveis, mas pode ser um excelente complemento quando feito com orientação profissional.

Ele ajuda a acelerar os resultados e melhora a saúde do fígado, um dos órgãos mais afetados pelo acúmulo de gordura.

6. Cuide do sono e do estresse

Poucos se lembram disso, mas dormir bem é fundamental para eliminar a gordura.

A privação de sono desregula hormônios como a grelina e a leptina, que controlam a fome e a saciedade.

Além disso, o estresse em excesso eleva o cortisol, hormônio que favorece o acúmulo de gordura no abdômen.

Por isso, buscar um descanso adequado e adotar práticas relaxantes, como meditação ou caminhadas leves, ajuda o corpo a se equilibrar e melhora o metabolismo naturalmente.

