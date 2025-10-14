Diarista morre após ter o intestino perfurado durante exame em clínica particular de Aparecida de Goiânia

Mulher chegou a ser levada ao hospital às pressas, mas não resistiu e faleceu dois dias depois

Natália Sezil - 14 de outubro de 2025

Dalcimar Rodrigues da Silva morreu dois dias após ter o intestino perfurado durante um exame. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A diarista Dalcimar Rodrigues da Silva, de idade não revelada, morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia em uma clínica particular de Aparecida de Goiânia – segundo denuncia a família dela.

O procedimento foi realizado no dia 06 de outubro, quando a profissional foi até a instituição por encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia era apenas realizar um exame de rotina.

O marido de Dalcimar, Edmar Moraes, contou à TV Anhanguera que a colonoscopia deveria durar aproximadamente 30 minutos. Duas horas depois de entrar no consultório, no entanto, a diarista continuava lá dentro.

Edmar revelou: “Eu vi uma correria lá dentro e eu sabia que era minha esposa, que tinha sido a primeira a ser atendida”.

Ele foi informado de que o intestino da esposa havia sido perfurado e que, por isso, ela seria encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Ali, a diarista passaria por uma cirurgia para tentar reverter a perfuração. Dalcimar morreu dois dias depois, por infecção generalizada na região abdominal.

“Minha esposa estava inchada, sufocada. Ela me puxava pelo braço assim e falava: pelo amor de Deus, não me deixa morrer não, eu estou morrendo, está doendo demais”, contou.

O que diz a Secretaria de Saúde?

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia diz, em nota, que a paciente foi atendida “por profissional vinculado ao Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde”.

Por isso, a SMS comunicou o caso formalmente ao Ministério “e pediu à clínica a suspensão da agenda do profissional até nova determinação”. A situação também será enviada ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

