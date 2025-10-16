Inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 5,9 mil em Aparecida de Goiânia
Seleção acontece em duas etapas, mas apenas uma delas é presencial
O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para um concurso público que busca preencher uma vaga no campus de Aparecida de Goiânia.
O cargo é para Profissional Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, e tem caráter temporário.
Alguns profissionais podem atender à função. Entra na lista quem tem bacharelado em Letras-Libras; ou graduação em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português.
Também está incluso profissionais com curso superior mais certificação de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras-Português-Libras.
O salário é de R$ 4.967,04 além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil. A jornada é de 40h semanais.
Interessados podem realizar as inscrições pelo site do IFG até a próxima quarta-feira (22). A taxa é de R$ 40.
A seleção consiste em análise de títulos, online, e prova de desempenho, presencial e prevista para o dia 29 de outubro. O resultado final é esperado em 05 de novembro.
Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.
