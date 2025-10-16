Inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 5,9 mil em Aparecida de Goiânia

Seleção acontece em duas etapas, mas apenas uma delas é presencial

Natália Sezil - 16 de outubro de 2025

Candidatos durante prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para um concurso público que busca preencher uma vaga no campus de Aparecida de Goiânia.

O cargo é para Profissional Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, e tem caráter temporário.

Alguns profissionais podem atender à função. Entra na lista quem tem bacharelado em Letras-Libras; ou graduação em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português.

Também está incluso profissionais com curso superior mais certificação de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras-Português-Libras.

O salário é de R$ 4.967,04 além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil. A jornada é de 40h semanais.

Interessados podem realizar as inscrições pelo site do IFG até a próxima quarta-feira (22). A taxa é de R$ 40.

A seleção consiste em análise de títulos, online, e prova de desempenho, presencial e prevista para o dia 29 de outubro. O resultado final é esperado em 05 de novembro.

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

