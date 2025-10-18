Motorista de Anápolis que teve braço amputado receberá indenização de R$ 280 mil de empresa

Homem precisou ser aposentado por invalidez e partes realizaram acordo para reparar prejuízos

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de motorista conduzindo carreta. (Foto: Freepik)

Um acordo firmado entre um motorista carreteiro e uma empresa de comércio e transporte de verduras, realizado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Anápolis, resultou em uma indenização de R$ 280 mil para o trabalhador.

O condutor teve o braço esquerdo amputado após um acidente de trabalho em uma rodovia, em 2022, e precisou ser aposentado por invalidez.

Diante da situação, o motorista ingressou na Justiça com uma ação trabalhista, e a 2ª Vara do Trabalho de Anápolis iniciou as tratativas para viabilizar o acordo.

O valor depositado quitará os pedidos feitos pelo autor da ação, bem como o contrato de trabalho existente entre as partes.

No montante estão incluídas parcelas indenizatórias, honorários advocatícios (R$ 28 mil), indenização por danos morais decorrentes do acidente de trabalho (R$ 100 mil), indenização por danos materiais (R$ 100 mil) e indenização por danos estéticos (R$ 52 mil).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!