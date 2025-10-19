Após aplicar golpes por décadas, “Don Juan” é condenado por estelionato amoroso e financeiro em Goiás

Paulo Roberto Tinoco Bonafina chegou a se envolver em esquemas de lavagem de dinheiro nos anos 1990

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Paulo Roberto Tinoco Bonafina, conhecido como “Don Juan”. (Foto: Divulgação/PCGO)

Conhecido como “Don Juan” e com passagens criminais desde 1983, Paulo Roberto Tinoco Bonafina foi condenado a 14 anos, três meses e três dias de prisão pelos crimes de estelionato amoroso e fraudes financeiras.

Ele estava preso desde 05 de agosto, após uma investigação da Polícia Civil (PCGO) revelar um esquema no Vale do São Patrício – mas a sentença foi proferida na última segunda-feira (13).

Segundo apurado pelas autoridades, Paulo Roberto seduzia mulheres com promessas falsas de relacionamento e enganava empresários oferecendo oportunidades de investimento que não existiam.

As vítimas estavam em Goianésia e em cidades próximas. Um dos casos que ganhou repercussão aconteceu em abril deste ano, quando uma comerciante e o filho acreditaram em uma empresa que nunca chegou a existir.

“Don Juan” teria simulado até mesmo transferências bancárias milionárias. A mulher perdeu R$ 60 mil.

Paulo Roberto estaria agindo no ramo desde 1983, com prisões registradas em 2004 e 2016 por crimes semelhantes. Ele também ganhou notoriedade em 1990, quando se envolveu com esquemas de lavagem de dinheiro.

A divulgação da imagem do condenado é amparada pela legislação, pois busca identificar outras possíveis vítimas.

