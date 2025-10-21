6 alimentos que parecem inocentes mas causam gordura no fígado, segundo nutrólogos

Por trás de escolhas comuns na mesa, há riscos para os órgãos que poucas pessoas percebem

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Foto: Kindel Media/ Pexels)

O acúmulo de gordura no fígado, conhecido como esteatose hepática, tem crescido entre pessoas de todas as idades no Brasil inteiro. Segundo nutrólogos, o problema muitas vezes surge por causa de alimentos aparentemente inofensivos, mas que sobrecarregam o fígado e prejudicam seu funcionamento.

6 alimentos que parecem inocentes mas causam gordura no fígado, segundo nutrólogos

1. Refrigerantes

Essas bebidas gaseificadas são ricas em açúcar e aditivos que elevam rapidamente a glicose e favorecem o acúmulo de gordura hepática ao redor do fígado.

2. Álcool

A ingestão excessiva tende a deixar o fígado inflamado e pode gerar “danos irreversíveis”, sendo um dos problemas a cirrose. Segundo o Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos, a ingestão exagerada de álcool é definida como o consumo de mais de sete bebidas alcoólicas por semana para mulheres e mais de 14 para homens.

3. Pães brancos

Eles são produzidos com uma espécie de farinha refinada que causa picos de insulina e estimula o armazenamento de gordura nas células hepáticas.

4. Bolachas recheadas

Gostosas, irresistíveis de comer uma só, porém causam danos silenciosamente. Isso porque elas contêm gorduras trans e xarope de milho, que inflamam o fígado e dificultam o metabolismo das gorduras.

5. Margarina

Sempre presente no café da manhã ou no lanche da tarde. Apesar da fama de substituto da manteiga, esse alimento possui óleos hidrogenados e aditivos que aumentam a gordura hepática.

6. Embutidos (presunto, salsicha, linguiça)

Ricos em sódio, conservantes e altos índices de gorduras saturadas, exigem mais esforço do fígado na digestão e podem afetar o funcionamento do órgão. A indicação é o consumo sempre em pequenas quantidades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!