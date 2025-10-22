Chuva de meteoros será visível a olho nu em Goiás; saiba melhor horário para assistir fenômeno

Ao Portal 6, especialista revelou mais detalhes sobre aparição e melhor horário para conferi-la

Samuel Leão - 22 de outubro de 2025

Chuva de meteoros nos céus. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

Uma chuva de meteoros, fenômeno espacial que pode ser observado a olho nu, deverá passar pelos céus de Goiás na madrugada desta quinta-feira (23), segundo o professor de física da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e fundador do Clube de Astronomia da instituição, Leandro Daniel Porfiro.

Em entrevista ao Portal 6, o pesquisador, que é autor dos livros “Tudo está conectado: natureza, ciência e pensamento”, volume 1 e 2, explicou que o fenômeno teve início no dia 21 e se estende até 23 de outubro.

“Essa chuva de meteoros é um fenômeno anual causado pela passagem da Terra por uma região do espaço repleta de fragmentos deixados pelo famoso cometa Halley”, contou.

Ainda segundo ele, a observação varia de região para região, de modo que pode ser discreta em áreas específicas, mas ressalta que a aparição poderá ser flagrada a olho nu.

“Cada vez que um grande cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que parte de seu material — poeira, rochas e gelo — se desprenda, formando uma trilha de detritos ao longo de sua órbita. Quando a Terra cruza essa região, esses pequenos fragmentos penetram na nossa atmosfera em alta velocidade, incinerando-se e produzindo os traços luminosos que chamamos de meteoros”, explicou Leandro.

O professor contou que a latitude baixa e a interferência da poluição luminosa, especialmente em grandes cidades, podem ser empecilhos na hora de admirar os meteoros.

“Em boas condições, os meteoros podem ser visíveis a olho nu. Em uma observação anterior, por exemplo, consegui registrar dois em cerca de uma hora — o suficiente para lembrar que o céu está sempre vivo e em movimento”, expressou.

Apaixonado pelo cosmos e suas movimentações, Leandro ainda declarou que “Cada meteoro é um lembrete luminoso de que o universo ainda nos visita”. O principal horário de aparição dos meteoros no céu de Goiás será entre 00h e 02 desta quinta-feira (23).

Em locais com céu limpo, longe de poluição luminosa, será possível observar até 20 meteoros por hora, que devem cruzar a cúpula celeste na direção da Constelação de Órion, que fica no Leste.

