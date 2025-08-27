Cidade em Goiás se torna referência em saúde e qualidade de vida

Uma cidade tranquila onde a serenidade e a vida em família florescem no Centro-Oeste

Anna Júlia Steckelberg - 27 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Quando o relógio da rotina parece ditar pressa, há quem encontre em Santa Helena de Goiás um compasso próprio, calmo e acolhedor. No silêncio dos seus campos e na suavidade dos bairros, descortina-se um lugar onde crescer é mais sobre gente do que sobre cimento, famílias se reencontram com o que importa.

Segundo dados do IBGE, Santa Helena de Goiás soma cerca de 39.481 habitantes em 2024, distribuídos por seus 1.142 km², resultando numa densidade de apenas 33,7 pessoas por quilômetro quadrado, um respiro de espaço que poucos centros urbanos ainda preservam.

Esse cenário tranquilo é acompanhado por educação sólida: a taxa de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos alcança 97,3%, um sinal claro de cuidado com o futuro das famílias.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de 0,724, é considerado alto, colocando Santa Helena entre os municípios mais bem posicionados de Goiás. Ainda, a mortalidade infantil, com 13,89 óbitos por mil nascidos vivos em 2023, reflete um comprometimento crescente com a saúde pública.

Economicamente, o PIB per capita é expressivo: R$ 41.603,02 em 2021, ilustrando uma base sustentável de desenvolvimento, segundo o IBGE. Um gestor atento e consciente, que faz as contas com carinho: o orçamento de 2023 registrou receitas brutas de R$ 228,7 milhões contra despesas de R$ 213,9 milhões, um equilíbrio raro e admirável.

Ao caminhar por Santa Helena, o visitante sente afeto no ar, como se cada esquina viesse acompanhada de um convite silencioso para atravessar lentamente, observando o movimento sereno do dia a dia. A administração municipal investe ainda no bem-estar familiar: um dos projetos mais ambiciosos foi lançado em 2022, com a doação de cerca de 1.200 lotes urbanizados, um gesto que não se mede apenas em terra, mas em novas histórias de lar e pertencimento, de acordo com dados da Prefeitura de Santa Helena.

E não é só pela infraestrutura que Santa Helena atrai: sua vida cultural e natural oferece pausas revigorantes. A cidade combina feiras locais, turismo rural e a presença acolhedora da agroindústria, tudo isso permeado por uma comunidade santa-helenense que valoriza o tempo bem vivido.

Em Santa Helena de Goiás, as famílias reencontram o valor da rotina sem pressa. Crianças estudam com atenção, vizinhança é abraço, gestão fiscal é cuidado, e morar é respirar, com qualidade, leveza e simplicidade.

