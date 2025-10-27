Governo de Goiás abre processo seletivo para vagas com salários de até R$ 3,7 mil

Seleção inclui candidatos que tenham ensino fundamental incompleto e também quem ainda não tem experiência profissional

Natália Sezil - 27 de outubro de 2025

Sede da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás está com cinco vagas abertas em um processo seletivo destinado à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

São dois cargos diferentes, ambos destinados à Gerência do Banco de Alimentos. O prazo começou nesta segunda-feira (27) e vai até quarta-feira (29).

A primeira oportunidade é para Auxiliar de Serviços Operacionais. São quatro vagas que pedem ensino fundamental incompleto ou Comprovação de Proficiência em Escrita e Leitura.

É requisito ter experiência profissional comprovada de no mínimo três meses. Aos interessados que não têm, é possível participar por meio de uma prova prática.

Com jornada de 44h semanais, de segunda a sábado, a remuneração é de R$ 1.706,39 mais R$ 1.062 de vale alimentação.

A segunda chance é para Assistente de Serviços Administrativos. Há uma vaga para quem tem, pelo menos, ensino médio completo.

Assim como no cargo anterior, é necessário ter experiência profissional comprovada de no mínimo três meses na área das atividades pedidas.

Também com jornada semanal de 44h, de segunda a sábado, o salário é de R$ 2.674,84 mais vale alimentação de R$ 1.062.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato precisa acessar o site ovg.org.br e clicar na aba de “vagas de emprego e estágio”.

Depois, deve clicar em “Saiba Mais” para acessar os documentos sobre a vaga e, em seguida, ler o Edital nº 10/2025.

Na nova tela, precisa clicar em “portal do candidato”, onde é possível realizar o cadastro e fazer login no sistema.

Em caso de dúvidas, a OVG disponibiliza o número de WhatsApp: (62) 3914-6631.

